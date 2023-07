Tại sao tài xế thường chọn màu trắng khi mua xe cũ?

Do đó, xét từ góc độ an toàn của màu sơn, xe màu trắng có độ an toàn cao nhất, tiếp theo là xe màu xám bạc, xe màu đen có độ an toàn kém nhất.

Hấp thụ nhiệt ít

Ưu điểm này thấy rõ nhất khi bạn sử dụng ô tô trong thời tiết mùa hè nóng nực. Nếu ô tô màu trắng và ô tô màu đen cùng phơi nắng thì nhiệt độ bên trong xe màu trắng sẽ thấp hơn xe màu đen.

Vì vậy, đối với mùa hè, người ngồi xe màu trắng thoải mái hơn, tần suất sử dụng điều hòa cũng thấp hơn so với xe màu đen, đương nhiên sẽ tiết kiệm điện hơn.