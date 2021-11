Tại sao pin ô tô điện lại có mức giá 'khủng'?

Phần lớn là do những thành phần cấu tạo nên pin. Ô tô điện sử dụng cùng một loại pin lithium-ion có thể sạc lại như trong máy tính xách tay hoặc điện thoại di động, nhưng chúng có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần đồng thời các tế bào của pin được nhóm lại trong các gói giống như một chiếc vali lớn để cho phép pin cung cấp nhiều năng lượng hơn cho ô tô điện.

Giá một bộ pin ô tô điện đã giảm tới 89% trong thập kỷ qua (Ảnh: Bloomberg).

Thành phần đắt nhất trong mỗi tế bào pin là cực âm, một trong hai điện cực lưu trữ và giải phóng điện. Các vật liệu cần thiết trong ca-tốt để có nhiệm vụ chứa nhiều năng lượng thường rất đắt tiền. Ngoài ra, các kim loại như coban, niken, liti và mangan, được khai thác, xử lý và chuyển đổi thành các hợp chất hóa học có độ tinh khiết cao tiêu tốn một khoản chi phí lớn.

Theo Bloomberg GNEF, chi phí cho một bộ pin ô tô điện vào khoảng 6.300 USD (khoảng 143 triệu đồng). Hiện tại, mức giá trung bình của pin là 139 USD/kWh và mức giá này vào năm 2010 là 1.191 USD. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ trong việc chế tạo pin ô tô điện, theo dự báo của BNEF các gói lithium-ion đang trên đà giảm xuống 92 USD/kWh vào năm 2024 và chỉ còn 58 USD/kWh vào năm 2030.

Làm thế nào để pin rẻ hơn?

Trọng tâm chính của các nhà sản xuất pin ô tô điện là các vật liệu đắt tiền, đặc biệt là coban do có ưu điểm là không quá nóng. Ngoài ra, một lựa chọn là thay thế kim loại bằng niken, rẻ và chứa nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, các công ty cần phải nghiên cứu các phương pháp để đảm bảo an toàn cho pin do coban dễ bắt lửa có thể gây cháy nếu xảy ra sự cố.