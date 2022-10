Như vậy, nếu ai đó thắc mắc tại sao ô tô không bị sét đánh là hoàn toàn sai lầm. Mà như phân tích ở trên, xe ô tô vẫn bị sét đánh như các vật dụng khác. Tuy nhiên, do kết cấu đặc biệt của ô tô, mà người ngồi trong ô tô trong trường hợp ô tô bị sét đánh thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì điều này, mà một số người mới lầm tưởng rằng, ô tô không bị sét đánh.

Tuy nhiên, theo Cơ quan An toàn sấm sét quốc gia Mỹ (NLS), hiện nay có rất nhiều người cho rằng việc ngồi trong xe ôtô khi trời mưa có sấm sét là tuyệt đối an toàn bởi họ dựa theo căn cứ vào lý thuyết lồng Faraday nói trên và vì lốp xe có thể cách ly sấm chớp. Song không hẳn là chính xác tuyệt đối như họ vẫn nghĩ như vậy. Tuy chưa ghi nhận vụ sét đánh chết người khi đang ngồi trong ôtô nhưng không phải là không nguy hiểm.

KHUYẾN CÁO BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI LÁI XE TRONG TRỜI CÓ SÉT

Các nhà khoa học cảnh báo rằng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị bên trong xe thì tốt nhất khi trời mưa sấm chớp, nên dừng xe lại và tấp vào lề đường, tắt máy chờ mưa tạnh, hết sấm chớp hãy tiếp tục đi. Và người ngồi trong xe nên chắp tay vào nhau, không được chạm vào kim loại, thành xe, cửa xe, tay nắm, vô lăng, hay cần số… Các loại xe công cụ nặng như cần cẩu, xe lu, máy xúc, hay máy đầm… được xem là an toàn khi có sấm chớp, song người điều khiển nên ra khỏi xe và trú vào nơi an toàn. Không được vận hành máy.