Tại sao Netflix, FPT Play nhiều lần để lọt phim có đường lưỡi bò?

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều phim chiếu trên mạng bị gỡ bỏ sau khi công chiếu vì xuất hiện “đường lưỡi bò” (đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông) gây ra nhận thức sai lệch về chủ quyền lãnh thổ.

Trước đó, đại diện của FPT Play khẳng định các nội dung trước khi phát hành trên FPT Play luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật.

“Đối với bộ phim Hướng gió mà đi (Flight to you), đây là bộ phim với nội dung về tình yêu, sự cố gắng trong sự nghiệp của các bạn thanh niên trẻ. Những hình ảnh không phù hợp trong bộ phim này được biên tập, kiểm duyệt và xử lý (làm mờ, cắt bỏ)", đại diện FPT Play nêu.

Không chỉ vậy, trong bộ phim Hướng gió mà đi, bản đồ chứa "đường lưỡi bò" còn đi kèm câu thoại: "Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới". Đây là nội dung được phát hiện sau khi Cục Điện ảnh kiểm tra, rà soát đối với phiên bản chiếu trên Netflix.

Đây không phải lần đầu hai nền tảng Netflix và FPT Play gặp vấn đề liên quan đến hình ảnh "đường lưỡi bò" trong các phim Trung Quốc được mua lại và phát sóng. Năm 2020, Netflix từng phải xóa bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder).

Cảnh phim có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta.



Bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà chiếu trên FPT Play cũng mắc lỗi tương tự. Dù FPT Play đã cắt cảnh này trước khi phát sóng, dư luận vẫn giận dữ, yêu cầu nhà phát hành gỡ bỏ phim.

Netflix và FPT Play không phải hai nền tảng duy nhất gặp vấn đề liên quan đến phim chứa “đường lưỡi bò”. Vào năm 2022, bộ phim Băng vũ hỏa cũng được gỡ khỏi trang web cũng như ứng dụng Vieon vì xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.