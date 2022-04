Tại sao nên sử dụng xe ô tô chạy bằng điện?

Khối động cơ điện trên xe ô tô điện tạo ra mô-men xoắn tức thì, xe điện giảm tốc độ xuất phát và mang lại khả năng giảm tốc mượt mà, nhạy bén. Xe ô tô điện vận hành ổn định, vào cua êm và xe ít rung lắc hơn xe xăng.

Bộ pin được đặt dưới gầm, giữa hai trục bánh xe giúp cho xe điện có trọng tâm thấp. Đồng thời do pin đặt dưới sàn thay vì bộ động cơ cồng kềnh như các loại xe truyền thống nên không gian nội thất của xe điện rộng rãi, tận dụng được nhiều diện tích hơn.

Tính năng an toàn vượt trội

Xe điện đã được trải qua thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt, đáp ứng được các tính năng an toàn của ô tô điện với tiêu chuẩn tương tự như xe thông thường, cùng với các tiêu chuẩn an toàn bổ sung dành riêng cho xe điện.

Xe điện có trọng tâm thấp do pin đặt dưới gầm xe và khối lượng pin cũng khá lớn, chiếm gần như toàn bộ diện tích của sàn xe. Pin lắp ở gầm xe có thể đóng vai trò gia cố cho khung gầm, cân bằng trọng lực xe. Do đó ít có khả năng văng lật khi va chạm.

Năng lượng của xe ô tô điện được lưu trữ ở pin và được truyền trực tiếp vào động cơ khi xe vận hành, không xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu. Ngoài ra, pin lithium ion là loại pin ô tô điện phổ biến, loại pin này có ưu điểm là có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt tốt hơn so với pin axit chì. Do vậy xe ô tô chạy bằng điện có thể hạn chế được những rủi ro cháy nổ xảy ra.