Tại sao Mỹ - Trung im lặng về khả năng gặp mặt tại G20?

Vài ngày sau Đại hội Đảng 20 kéo dài 5 năm, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gặp Nicholas Burns, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, trong một cuộc họp vốn bị trì hoãn từ lâu. Ông Vương kêu gọi các mối quan hệ "trở lại đường ray bình thường" trong cuộc gọi với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hai ngày sau đó.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng những tương tác này chỉ là cử chỉ thông lệ trong ngoại giao và thiếu các giải pháp vững chắc cho vấn đề trong mối quan hệ.

Chuyên gia Shi Yinhong nói: “Lý do Bắc Kinh trì hoãn xác nhận hội nghị thượng đỉnh Biden - Tập Cận Bình có thể là do Trung Quốc lo ngại về chính sách ngăn chặn COVID-19. Cũng có thể vì Trung Quốc do dự về cuộc gặp trực tiếp và cho rằng các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo hiện nay không làm được gì nhiều để xoa dịu tình hình vốn đã nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Các nhà phân tích nhận định, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng.

“Bắc Kinh đang do dự và không chắc tình hình và vị trí của Biden sẽ tiến triển như thế nào sau cuộc bầu cử giữa kỳ”, Lu Xiang, chuyên gia về quan hệ Mỹ - Trung tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết.

Phương Anh (Nguồn: South China Morning Post)