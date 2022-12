Tại sao Messi lại mặc áo choàng đen khi nhận cúp?

Sau 29 ngày kể từ trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador, World Cup 2022 đã khép lại đầy kịch tính với cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở trận chung kết trên sân Lusail. Trận đối đầu lịch sử giữa đương kim vô địch Pháp và Argentina đã chính thức khép lại giải đấu.

Tuyển Argentina đã vượt qua Pháp với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu (2 đội hoà nhau 3-3 sau các hiệp chính và phụ căng thẳng) để giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 3 sau các lần đăng quang vào năm 1978 và 1986.

Với Messi, ngôi sao 35 tuổi đã giành được danh hiệu cao quý nhất mà anh đã cố gắng giành được trong 5 kỳ World Cup.