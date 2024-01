Tại sao màu đỏ lại là màu may mắn, vượng tài? Dùng màu đỏ thế nào để thu hút tài lộc giàu sang?

Vì màu đỏ là màu của may mắn nên ai cũng biết năm mới nhiều gia đình trang hoàng nhà cửa có thêm màu đỏ là màu của sự sống vào nhà. Bạn có thể treo dây tiền ngũ đế có dải chỉ đỏ bên dưới, dán chữ phúc đỏ trước cửa nhà, trang trí nhà với tràng pháo, cây hoa màu đỏ... Ngoài ra nhiều người sẽ mặc quần áo màu đỏ, đánh son đỏ cho năm mới may mắn và tươi phơi phới. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số cách dùng màu đỏ để mang lại yếu tố phong thủy thu hút tài lộc vận may như sau:

- Để một sợi chỉ đỏ trong ví. Bạn có thể dùng sợi vòng tay đỏ có treo cỏ may mắn, chúng rất nhỏ có thể đeo ở tay hoặc để trong ví giúp mang lại cảm giác may mắn, hưng phấn tinh thần.

- Cột ruy băng đỏ xung quanh đồ phong thủy trong gia đình.

- Trong phòng ngủ có thể điểm tô một vào vật màu đỏ như hình trái tim, bình hoa hồng đỏ. Nhưng tránh trang trí phòng ngủ quá nhiều màu đỏ bởi màu này kích thích tâm lý có thể làm bạn khó ngủ.

- Trong gia đình, phòng khách, phòng bếp, cửa nhà nên có sự chấm phá màu đỏ, ví dụ có một tấm nệm, chiếc gối vuông, bình cây hoa màu đỏ, tranh thư pháp nhỏ có yếu tố màu đỏ...

- Đầu năm mới có thể đặt đồ vật thường dùng trong công việc lên tấm vải đỏ như bút, máy tính, điện thoại