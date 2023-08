Tại sao không nên dùng TPCN oresol cho trẻ tiêu chảy?

‏Thuốc oresol là một loại thuốc bột dùng pha với nước theo tỷ lệ nhất định, để bù nước và các chất điện giải bị mất, do tiêu chảy.Thuốc oresol thường chứa các thành phần như natri clorid, natri citrat, kali clorid và glucose khan... Ngoài ra, một số nhà sản xuất có thể gia thêm phụ liệu có hương vị cam, chanh… để trẻ nhỏ dễ uống hơn. ‏‏Mặt khác, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm trùng tên gọi và có cùng tác dụng "bổ sung nước và chất điện giải", nhưng lại là thực phẩm chức năng.Một số sản phẩm có thể kể đến như beeJuvit oresol, zozo oresol, ozin oresol, bibozol... Không ít phụ huynh vẫn nhầm tưởng đây là thuốc và mua về cho con sử dụng mỗi khi con bị tiêu chảy, nôn.... gây mất nước. ‏

‏Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, các loại thực phẩm chức năng oresol sẽ không giải quyết được tình trạng tiêu chảy mất nước. Để giải thích cụ thể hơn, undefined so sánh công thức của một gói thuốc bột oresol và một loại thực phẩm chức năng oresol (bejuvit oresol 10ml) thì cả 2 đều chứa thành phần natri clorid, natri citrat, kali clorid và undefinedTheo hướng dẫn sử dụng của thực phẩm chức năng oresol này, trẻ uống với liều 2 ống/lần. Trong khi đó, điều trị mất nước ở trẻ nhỏ bị tiêu chảy thì lượng dung dịch điện giải cần khá lớn. Với liều lượng như trên không thể bù đủ nước và chất điện giải cho cơ thể, điều này có thể rất nguy hiểm.‏‏PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng cho biết, khi trẻ bị tiêu chảy, sẽ gây tình trạng mất nước. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây rối loạn các chức năng của cơ thể, trụy tim mạch, đe dọa tính mạng của trẻ. Thuốc oresol khi được pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sẽ bù lại lượng nước và chất điện giải đã mất, từ đó giúp trẻ phục hồi nhanh. Do đó, việc cho trẻ dùng thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung thay thế thuốc oresol rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, do không được bù đủ nước và chất điện giải kịp thời.‏