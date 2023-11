Tại sao đèn xe máy phân khối lớn chỉ sáng một bên?

Đèn xe máy phân khối lớn chỉ sáng một bên không phải do hỏng mà vì lý do an toàn.

Đèn xe máy phân khối lớn thường chỉ sáng một bên khiến nhiều người nghĩ rằng đèn bị hỏng. Tuy nhiên, thực tế đằng sau việc đèn chỉ sáng một bên liên quan đến lý do an toàn và quy định tại một số quốc gia. Ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ, xe máy phân khối lớn thường được yêu cầu phải sáng đèn xe vào ban ngày để tăng khả năng nhận biết cho các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là trong điều kiện sương mù nhiều như ở Anh. Ngoài ra, việc xe máy được trang bị đèn đôi trong khi chỉ sử dụng một đèn có lý do liên quan đến tính năng của đèn gần và đèn xa. Trong một số quốc gia, chẳng hạn như ở Mỹ, có nhiều nơi xe máy và ô tô sẽ chia sẻ cùng làn đường và di chuyển với tốc độ cao. Khi đèn cả hai bên đều sáng, tài xế ô tô có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa một chiếc xe máy với một chiếc ô tô. Bởi khi hai đèn xe máy cùng sáng, tài xế nhìn gương và lầm tưởng đó là một chiếc ô tô đang ở rất xa, nhưng thực tế thì đó là chiếc xe máy phân khối lớn đang ở rất gần. Điều này có thể khiến tai nạn xảy ra. Nhưng khi đèn chỉ sáng một bên, điều này khiến tài xế ô tô có thể phân biệt dễ dàng hơn trong gương chiếu hậu, giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường. Theo VTC