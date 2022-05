Tại sao con cái của giáo viên hầu như đều được nhận vào các trường xuất sắc? Hóa ra nguyên nhân là 4 điểm này

Không khó để mọi người có thể nhận ra trong nhiều gia đình có cha mẹ là giáo viên, con cái của họ thường có năng lực học tập xuất sắc và có nhiều khả năng được nhận vào các trường top đầu. Liệu thành tích này có phải là do giáo viên đã làm gia sư cho con mình ở nhà không? Thực ra đây không phải là lý do chính mà là 4 lý do sau đây.

1. Tự mình chăm sóc và nuôi dạy con

Do tính chất công việc và quan niệm giáo dục mà nhiều giáo viên chọn cách tự nuôi dạy con em mình, không như những gia đình khác là nhờ người lớn tuổi hoặc bảo mẫu chăm sóc con cái của họ. Họ nhận ra rằng, trong quá trình giáo dục con cái, vai trò của cha mẹ không ai có thể thay thế được.

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, họ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành những thói quen tốt và khả năng học tập của con sau này. Trong quá trình giáo dục, ảnh hưởng tinh tế của cha mẹ cũng có thể giúp trẻ hình thành nhân cách tốt.