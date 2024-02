Tại sao có ngày nhuận 29/2?

Khi mà tập quán này được tuân theo, những ngày lễ sau ngày thêm vào đã bị dịch chuyển trong năm nhuận. Ví dụ, ngày lễ trước đây của thánh Matthias, vào ngày 24 tháng 2 trong những năm thường sẽ rơi vào ngày 25 tháng 2 trong năm nhuận.

Tuy nhiên điều tế nhị của lịch sử này đang trong quá trình bị loại bỏ: Liên minh châu Âu thông báo rằng, từ năm 2000, ngày 29 tháng 2 sẽ là ngày nhuận chứ không phải là ngày 24 tháng 2 và Giáo hội Công giáo Rome hiện nay cũng sử dụng ngày 29 tháng 2 như ngày nhuận. Sự khác biệt rõ ràng chỉ có ở những nước kỷ niệm "ngày có tên".

Việc chỉnh sửa lịch hàng năm sao cho phù hợp với vòng quay của Trái đất. Hai giáo sư của Đại học Johns Hopkins mong muốn làm vậy với một hệ thống lịch không bao gồm năm nhuận, không phải thay đổi cho tới mãi về sau; ngày mùng 2 tháng Hai hàng năm sẽ luôn rơi vào thứ Ba.

Để vừa với vòng quay của Trái đất, hai vị giáo sư thêm hẳn một tuần nhuận sau khoảng 5 hoặc 6 năm. Tức là mỗi một thập kỷ, ta sẽ chỉ phải đối mặt với một tuần nhuận thôi.

Nhà sáng lập Kodak, ông George Eastman cũng đề xuất một loại lịch của riêng mình: Lịch Cố định Quốc tế với cố định 28 ngày/tháng, một năm có tổng cộng 13 tháng với “tháng thứ 13” được đặt tên là Sol, nằm giữa tháng Bảy và tháng Tám; cuối mỗi năm đều có một ngày nhuận được dùng làm ngày nghỉ. Lịch này cũng vẫn có ngày nhuận sau 4 năm.

"Leaplings" - những người ưu tú

Chỉ có khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới được sinh ra vào ngày 29/2, với tỷ lệ là 1/1.461. Một số người nổi tiếng sinh vào ngày này bao gồm: nữ diễn viên và ca sĩ Dinah Shore (sinh năm 1916), diễn giả Tony Robbins (sinh năm 1960) và nghệ sĩ hip-hop Ja Rule (sinh năm 1976).

Về mặt kỹ thuật, chỉ được tổ chức sinh nhật bốn năm một lần, nhưng họ là một phần của nhóm những người ưu tú. Ở các nước sử dụng song song cả Âm lịch thì những người sinh vào Lead day có thể tổ chức sinh nhật hang năm theo lịch Mặt Trăng.

Ngày nhuận có thể được coi là ngày may mắn hoặc kém may mắn tùy theo từng nền văn hóa, nhưng theo khoa học thì nó không phải may hay không may, mà chỉ là một ngày cần thiết để giúp lịch của chúng ta phù hợp với các vòng quay của Trái đất quanh Mặt trời.

