Tại sao cây xăng thường có các thùng cát lớn gần trụ bơm xăng?

Sự cố mà các cây xăng cần đề phòng, cảnh giác với mức độ cao nhất chính là hỏa hoạn. Tất cả các cửa hàng xăng dầu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương án để dập tắt ngọn lửa khi hỏa hoạn xảy ra. Đó là lý do tại sao các cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần trụ bơm xăng.



Tại sao các cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần các trụ bơm xăng? Câu trả lời là để chữa cháy. (Ảnh: Thefrankworld)

Cát có khả năng hấp thụ nhiệt rất lớn bởi thành phần chính là silic đioxit (SiO2) có nhiệt độ nóng chảy lên đến 1.650 độ C và nhiệt độ sôi khoảng 2.230 độ C. Do đó trong các vụ hỏa hoạn xăng dầu, cát sẽ là dụng cụ chữa cháy hữu hiệu.

Một mặt, cát hấp thụ nhiệt làm hạ nhiệt độ của đám cháy, mặt khác sẽ tạo thành màn ngăn cách khí ôxy - chất duy trì sự cháy - với đám cháy, góp phần làm cho lửa tắt.