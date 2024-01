Tại sao binh sĩ Ukraine phải bỏ lại xe quân sự để đi bộ trên tiền tuyến?

Chia sẻ với tờ New York Times, các binh sĩ Ukraine cho biết không có phương tiện nào là an toàn trước UAV cảm tử của Nga. Việc bảo vệ và tiếp tế cho lực lượng tiền tuyến cũng đang gặp rủi ro hơn bao giờ hết, do các cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga ngày càng gia tăng.

FPV đang được cả quân đội Nga và Ukraine cùng sử dụng. Loại vũ khí này có giá thành rẻ là sự kết hợp giữa UAV trang bị chất nổ, và được điều khiển từ vị trí cách xa hàng chục km so với mục tiêu tấn công.