Tài sản người liên quan vụ Việt Á, "chuyến bay giải cứu"… được theo dõi sát

Trả lời tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với một số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an đang thực hiện quyết liệt, tập trung lực lượng và khẩn trương điều tra, đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, Bộ Công an thực hiện quá trình điều tra các vụ án theo phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay; xử lý một vụ cảnh tỉnh một vùng, một lĩnh vực và đang làm không ngừng nghỉ.

Theo ông Xô, trong vụ án Việt Á, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam 28 bị can; vụ Cục lãnh sự (chuyến bay giải cứu - PV) 21 bị can; vụ Tân Hoàng Minh 7 bị can. Bộ vẫn sẽ tiếp tục mở động điều tra trong thời gian tới.