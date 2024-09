Tài năng nhí xứ Thanh sau 11 năm 'chật vật' giờ đẹp trai và nổi tiếng, được dự đoán sẽ là Quán quân 'Anh trai say hi'

Quang Anh Rhyder tỏa sáng tại "Anh trai say hi"

"Thừa thắng xông lên", Quang Anh Rhyder hiện tham gia và gây chú ý tại chương trình "Anh trai say hi", quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng làng nhạc.

Rhyder dường như đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều trước khi bước vào chương trình này. Hurrykng từng tuyên bố "đội nào có Rhyder, đội đó thắng" ngay sau hơn nửa chặng đường của các anh trai. Pháp Kiều nói Rhyder là "đối thủ đáng gờm, khủng khiếp". Trong khi đó, Đức Phúc bày tỏ "luôn muốn về đội Rhyder cho đến cuối chương trình".



Quang Anh Rhyder trên sân khấu "Anh trai say hi".

Ca sĩ nổi bật trong show "Anh trai say hi" với khả năng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Ở mỗi tập thi, các đội anh góp mặt đều đạt thành tích cao.

Tính tới hiện tại, Rhyder là anh trai duy nhất có 5 tiết mục leo lên vị trí cao nhất của top thịnh hành, đó là: Bảnh, No Far No Star, Hào quang, I’m Thinking About You và mới nhất là Anh biết rồi. Trong đó, Anh biết rồi do Rhyder tự sáng tác, sản xuất là tiết mục ấn tượng nhất nhì vòng trình diễn solo của chung kết.