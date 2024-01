Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một người tử vong

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 63C-042.18 kéo theo rơ-moóc BKS 63R-001.30 do ông Đoàn Quốc Việt (37 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo.

Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km150+600) đã tông vào phía sau rơ-moóc BKS 60R-053.50 của ô tô đầu kéo mang BKS 60H-024.18 do tài xế Võ Duy An (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.