Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 1 người chết, nhiều người cấp cứu

Xe khách giường nằm tông đuôi xe đầu kéo chở xăng dầu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến phụ xe tử vong, nhiều người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ tại nạn xảy ra khoảng 23h30 ngày 20/11, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bảo An Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 50H-230.xx do nam tài xế 40 tuổi trú tỉnh Phú Yên điều khiển lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Bình Thuận đi TPHCM. Khi đến Km 06+500, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 60C-344.xx, kéo theo sơ mi rơ-moóc do nam tài xế 42 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến phụ xe khách là ông N.V.T. (40 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) tử vong tại hiện trường. Hơn 10 người trên xe khách bị thương được hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị móp đầu phía bên phải, kính chắn gió rạn nứt, hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.