Tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách, 11 người thương vong

Trong báo cáo nhanh của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa gửi ban Giám đốc Công an tỉnh; Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 23h ngày 11/7, khi chạy đến Km1378 + 900 QL1A thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, xe ô tô tải BKS: 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) cầm lái, đâm vào đuôi ô tô khách BKS: 30Z-7978 (xe của hãng Mai Linh) do Phạm Xuân Cang (SN 1971, trú Phú Hội 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.