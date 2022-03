Tai nạn sân khấu của sao Hollywood

Justin Bieber có phen xấu hổ khi "tiếp đất bằng mông" tại show diễn ở Canada năm 2016. Vì quá chú tâm biểu diễn nên nam ca sĩ không để ý giới hạn của sân khấu. Theo lời khán giả, Bieber khi đang hát dở đã bước về góc khuất sân khấu để kéo lại quần, nhưng không ngờ diện tích sân khấu hẹp, anh bất ngờ ngã nhào xuống vì bước hụt.



Với phong cách cởi mở thường thấy, Lady Gaga mời fan nam lên sân khấu rồi nhảy lên người anh này trong show Enigma ở Las Vegas. Nữ ca sĩ tỏ ra thoải mái với một tay cầm mic, tay kia quàng qua cổ người đàn ông. Tuy nhiên, fan nam bị mất thăng bằng và ngã thẳng xuống dưới. Video ghi lại cho thấy Gaga tiếp đất trước rồi sau đó bị fan nam đè lên trong sự hoảng hốt.



Khi đang diễn hăng say ca khúc "Call It What You Want", Taylor Swift đã vô tình bị vũ công nam ngáng chân trong lúc thực hiện động tác xoay người, khiến cô bị ngã. Cú ngã của Swift khá mạnh, cô nằm bệt ra và đập tay xuống sàn. Sau sự cố, nữ ca sĩ giữ bình tĩnh để hát nốt phần còn lại. Sự việc xảy ra trong show Reputation World Tour hồi tháng 7/2018.