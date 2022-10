Tai nạn ở cầu Mỹ Thuận 2: "Nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi"

Gia đình anh C. từ Huế vào công trình cầu Mỹ Thuận 2 mong chờ tin tức thân nhân. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hai người trong đó bơi vào bờ được người dân cùng tàu điều tiết của đơn vị thi công cứu lên an toàn. Riêng anh T.T.C. (29 tuổi, quê ở Huế) do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin dữ, gia đình nạn nhân đã tức tốc đi từ Huế vào công trình, chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm nam công nhân này.

Thân nhân nam công nhân gặp nạn ở cầu Mỹ Thuận 2 đau đớn chờ tin con (Clip: Bảo Kỳ).

Gần một ngày qua, ông Trần Ngọc - cha anh C. kể chẳng thể chợp mắt, mỗi khi có chiếc ca nô nào chạy nơi trụ cầu, ông đều hớt hải hỏi thăm mọi người đã có tung tích gì chưa.

"Tôi có 4 người con, trong đó C. là cả. C. làm công nhân xây dựng được 6 năm. Trước khi lập gia đình, tháng nào nó cũng gửi tiền về lo cho vợ chồng tôi. Do làm xa nên chỉ ngày Tết con mới về thăm nhà.

Con gặp nạn, tôi biết hy vọng mong manh vì nghe lúc C. rơi xuống nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi. Chỉ mong sao đội cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy con", ông Ngọc ngậm ngùi nói.