Tai nạn nhiều người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chiều 13/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án và dự kiến trong chiều nay sẽ ra quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 10/3 Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách giường nằm BKS: 51B- 26149 (loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắk Nông chạy tuyến cố định Nghệ An - Đồng Nai) chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.