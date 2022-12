Tai nạn liên hoàn trên phố ở Hà Nội, tài xế ô tô có nồng độ cồn 'kịch khung'

Hồi 23h30 tối 15/12, tại đối diện số nhà 59 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 xe ô tô và 2 xe máy.

Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 30E-927.XX do anh L.T.S. (SN 1971, trú tại phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển số 19N1-66.XX do anh H.T.D. (SN 2003, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và xe máy điện do anh P.Đ.V. (SN 2009, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.