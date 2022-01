Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc hàng trăm mét

Your browser does not support the video tag. Va chạm liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc kéo dài

Chiều 14/1, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, rất may không gây thiệt hại về người.