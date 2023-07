Tai nạn liên hoàn ở giữa 2 ô tô và 1 xe máy ở TPHCM

Chiều 5/7, Công an quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang phối hợp các đơn vị liên làm rõ vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy.

Khoảng 8h cùng ngày, chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về An Sương. Khi đến đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) phương tiện này chuyển làn, rẽ phải vào đường số 55 thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do một người đàn ông cầm lái.