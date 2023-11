Tai nạn lao động trên cao tốc Bắc - Nam, hai người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy vào 9h30 ngày 8/11, thuộc gói thầu XL01, km464+760, do Công ty TNHH Đại Hiệp tại thành phố Vinh thi công.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Ch. (SN 1958, trú xóm 8, xã Quỳnh Thuận) và ông Phạm Thế S. (SN 1961, trú xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ), đều trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Công an huyện Hưng Nguyên cho biết vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục làm rõ.