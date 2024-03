Tai nạn giao thông: Đáng sợ, thảm khốc luôn là do lấn làn

Người dân chỉ biết về những tình huống rợn người này khi clip được chia sẻ, hay thông tin tai nạn được công bố trên mặt báo. Nhưng tần suất xuất hiện của chúng đủ làm nảy sinh một đòi hỏi bức thiết: Các cơ quan hữu trách cần lập tức khảo sát, tổng kết, thống kê để công bố với dư luận con số chính xác các vụ tai nạn giao thông do lấn làn trên cả nước và ở những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tỷ lệ tai nạn do vi phạm này, so với những nguyên nhân khác, để loại trừ nó với mức độ tập trung nguồn lực xứng đáng nhất.

Có lẽ, trong giai đoạn hiện nay, lấn làn mới là nguyên nhân gây tai nạn đáng sợ nhất.

Cả trong ngày thường lẫn ngày lễ, trên đường cao tốc hay quốc lộ, tỉnh lộ bình thường, chỉ cần di chuyển trong thời gian ngắn, camera hành trình trên các ô tô đều dễ dàng ghi lại cảnh lấn làn ngang nhiên, trắng trợn. Trong đó, nhiều pha tranh cướp khiến cả người từng kinh qua nhiều tình huống nguy hiểm cũng phải đứng tim.