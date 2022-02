Tai nạn do pháo nổ tăng trong 6 ngày nghỉ Tết

Các bệnh viện ghi nhận 1.556 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 24.588 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 8,9% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021. Trong đó 7.986 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Trong khi đó, riêng tai nạn do pháo nổ có 316 trường hợp khám, cấp cứu trong 6 ngày, nhiều hơn 29 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu. Ngoài ra, còn có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có ca tử vong.

Các cơ sở y tế trên cả nước cũng ghi nhận 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau trong cùng thời gian trên. Có 1.245 ca phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi, 195 trường hợp tử vong.