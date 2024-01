Tai nạn do pháo nổ dịp cuối năm: Một chút tò mò, hậu quả cả đời

Người nhà C cho biết em tham gia các hội nhóm làm pháo tự chế trên mạng xã hội. Sau đó, C mua pháo trên hội nhóm và không may gặp tai nạn.

Ngày 26.12, Công an xã Ea Uy (huyện Krông Pắc) kịp thời phát hiện, xử lý 6 học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ, bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán. Những em này đang là học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Ea Uy.

Theo cơ quan công an, các em lên mạng xem các video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ. Sau đó, cả nhóm góp tiền đặt mua hóa chất trên các sàn thương mại điện tử. Dựa theo video hướng dẫn, nhóm học sinh cùng nhau chế tạo pháo nổ, chia nhỏ bán lại cho các bạn cùng trường với giá từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng (tùy loại to, nhỏ). Rất may, Công an xã Ea Uy đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Kiểm tra nơi ở của các em, công an thu giữ 3,5kg hóa chất và 56 viên pháo tự chế cao từ 5-20cm.

Theo các bác sĩ, tai nạn vì pháo nổ tự chế ngoài vết thương do sức công phá nổ còn gây bị bỏng. Đối tượng thường là trẻ em, do tính tò mò, học theo bạn bè và mạng xã hội. Để giảm nguy cơ tai nạn do pháo nổ gây ra, mỗi gia đình, nhà trường và bản thân mỗi học sinh cần nhận thức được mối nguy hiểm của việc tự chế pháo nổ, nhất là vào các dịp lễ, Tết.