Tai nạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Khung vỏ ô tô bền chắc cũng khó cứu mạng người

Theo thông tin nghiên cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi ô tô đâm vào một vật với vận tốc 50 km/h, lực va chạm sẽ tương đương với ô tô rơi từ độ cao 50m. Với tốc độ 70 km/h, sự va đập tăng lên gấp 2 lần so với tốc độ 50 km/h; với tốc độ 87 km/h sự va đập tăng lên gấp 3 lần so với tốc độ 50 km/h và với tốc độ 100 km/h sự va đập tăng lên gấp 4 lần so với tốc độ 50 km/h.

Trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tốc độ lưu thông của xe đầu kéo được ghi nhận theo camera hành trình là 56 km/h. Như vậy, cú đâm của xe container vào xe con Ford Everest sẽ không khác gì lực va chạm khi xe bị rơi ở độ cao 10m trở lên, thậm chí còn lớn hơn.

Đặc biệt, chiếc xe Ford Everest bị "kẹp chả", chịu lực tác động mạnh từ 2 chiếc container lao đến từ hai phía, lực va chạm gấp đôi so với bài thử nghiệm trên. Do đó, dù chiếc xe con Ford Everest có khung vỏ bền cứng, có hệ thống trang bị an toàn chủ động hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cũng không thể chống chịu được lực va chạm quá mạnh. Hậu quả, xe bị biến dạng, bẹp rúm ró là tất yếu.

Người ngồi hàng ghế sau nếu thắt dây an toàn có thoát chết được không?