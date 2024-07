Tai nạn 4 mẹ con tử vong: Khởi tố giám đốc giao xe 'hổ vồ' cho tài xế phê ma tuý

Ngày 20/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi "Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn" theo Điều 262 - BLHS.

Liên quan vụ việc, ngày 17/7, Công an huyện Hoài Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN 1986, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) để điều tra, xử lý hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".