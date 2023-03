Tái mặt khi sếp nói lý do cho tôi nghỉ làm sau 3 tuần thử việc

Ngay từ đầu tôi đã chọn sai ngành học, để rồi ra trường không thể tìm được công việc nào phù hợp. 2 năm trước, tôi vừa làm công nhân, vừa tiếp tục học thêm trung cấp kế toán. Khi nhận được bằng kế toán, tôi nộp hồ sơ ở nhiều công ty nhưng chẳng nơi nào gọi.

Người ta không gọi tôi, sốt ruột tôi gọi điện lại hỏi lý do và xin lại hồ sơ. Có 1 chị kế toán thật thà nói lý do không nhận tôi vào làm là do tôi chưa có kinh nghiệm, nhận vào làm phải đào tạo, giám sát nhọc lắm. Chị từng tạo điều kiện giúp đỡ vài bạn mới ra trường nhưng khi thành thạo rồi họ lại bỏ chị đi, để lại mớ hỗn độn, chị phải gánh hết. Tôi rất cảm ơn những lời nói thành thật của chị ấy.