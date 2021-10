Tải lượng virus của chủng Delta cao hơn 251 lần so với chủng ban đầu

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Theo TS Vĩnh Châu, đến giữa năm 2021, nhiều người tin rằng sau khi tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) thì sẽ an toàn, không bị nhiễm bệnh.



Tuy nhiên, điều này đã không còn đúng khi xuất hiện biến chủng Delta.



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại Học Oxford Anh Quốc đã phối hợp thực hiện khảo sát chi tiết về biểu hiện lâm sàng, diễn tiến virus học, mức độ kháng thể trung hòa trên nhóm nhân viên y tế nhiễm bệnh.



Đây là nhóm nhân viên đã tiêm đủ hai liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. Khoảng 7-8 tuần sau khi tiêm mũi 2, họ bị nhiễm bệnh.



22 trình tự bộ gene nCoV hoàn chỉnh đã được thu về, giải mã và xác định là biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.



Kết quả cho thấy, người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca vẫn có thể bị nhiễm biến chủng Delta. Họ còn có thể lây cho những người khác, gồm cả những người đã tiêm đủ liều.



Tất cả các ca nhiễm đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trong các ca nhiễm, 3 người viêm phổi nhưng chỉ 1 người cần thở oxy mũi và hồi phục nhanh sau đó.



Tải lượng virus của nhóm này cao hơn 251 lần so với bệnh nhân nhiễm chủng nCoV ban đầu (phát hiện vào tháng 3 và 4/2020).



Trong đó, tải lượng virus người có triệu chứng cao hơn nhiều so với người bệnh không triệu chứng.



Dù vậy, tải lượng virus biến thể Delta ở người tiêm đủ vắc xin vẫn thấp hơn nhiều so với tải lượng virus ở người chưa tiêm vắc xin.



Thời gian PCR dương tính kéo dài, trung bình là 21 ngày, cao nhất là 33 ngày.



TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, đây là những “bệnh nhân đặc biệt” vì là đồng nghiệp và nhân viên của bệnh viện ông phụ trách khi đó.



Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh hồi tháng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tự phong tỏa, tiếp tục công tác chuyên môn điều trị, phòng chống dịch và tiến hành nghiên cứu khoa học.



Nghiên cứu về chùm ca "nhiễm đột phá" SARS-CoV-2 chủng Delta với những kết quả ý nghĩa trên đã được công bố trên EClinicalMedicine của tạp chí y học The Lancet.