Tài lộc, tình duyên, sức khỏe của 12 con giáp trong năm 2023

Năm 2023 sẽ tốt cho việc học hỏi những điều mới và học lên cao.

Đây không phải một năm thuận lợi về tiền bạc, có khả năng bị thất thoát tài chính. Do đó, con giáp này nên mua sắm đồ có giá trị lớn để “bù đắp” tổn thất, chẳng hạn như túi hiệu hoặc xe hơi.

Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Màu may mắn: vàng

Số may mắn: 5

Đá may mắn: kim cương

Giống như tuổi Mão, tuổi Dậu xung khắc với thần hộ mệnh và nên tham gia các sự kiện cầu may. Đây là một năm để con giáp này nâng cao trình độ học vấn trong lĩnh vực có liên quan đến công việc.

Đáng tiếc là không có ngôi sao may mắn nào trợ giúp nên người tuổi Dậu sẽ phải dựa vào chính mình trong rất nhiều việc. Họ nên tránh mọi hoạt động đầu tư quá tay để không tổn thất về tài chính.

Đây cũng là một năm gập ghềnh trong công việc đối với người tuổi Dậu và điều rất quan trọng là họ phải luôn lạc quan.



Trong năm Quý Mão 2023, 5 con giáp phạm Thái Tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn. Ảnh: Dragon Teaching.

Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Màu may mắn: xanh lá cây

Số may mắn: 8

Đá may mắn: thạch anh ưu linh xanh

Người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc kết nối và mở rộng mối quan hệ trong năm 2023. Đây cũng là một năm may mắn về tài lộc nên họ có thể thử bỏ tiền vào những thứ mà bản thân không thường đầu tư.

Cả tài lộc và sự nghiệp đều có sao may mắn chiếu đến cho tuổi Tuất nên họ có cơ hội lớn để được tăng lương, thăng chức.

Tuy nhiên, đây là một năm không tốt cho việc đi lại của con giáp này. Vì vậy, khi ra nước ngoài, họ nên tránh các hoạt động nguy hiểm như trượt tuyết, trượt nước hay lặn biển và nhớ mua bảo hiểm du lịch.

Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Màu may mắn: đỏ

Số may mắn: 9

Đá may mắn: thạch anh tím

Năm 2023 rất tốt cho việc kết nối và phát triển mối quan hệ. Thế nhưng, đây lại là một năm khó khăn đối với người tuổi Hợi vì thiếu đi những ngôi sao may mắn.

Con giáp này sẽ gặp phải những người phụ nữ khó tính, mạnh mẽ và nên cố gắng tránh đối đầu. Họ cũng sẽ vướng vào nhiều thị phi nên điều quan trọng là tránh can dự vào chuyện của người khác.