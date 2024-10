Tài liệu mật hé lộ mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas trước khi bị hạ sát

Truyền thông Palestine đã tiết lộ những văn bản liên quan đến mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, trước khi nhân vật này bị Israel tiêu diệt. Theo Telegraph, vào cuối tuần trước, tờ Al-Quds của Palestine đã đăng tải thông tin về 3 văn bản viết tay, được coi là "di ngôn" cũng như những mệnh lệnh cuối của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trước khi bị hạ sát. Văn bản đầu tiên được viết bằng mực xanh, yêu cầu các tay súng Hamas "chăm sóc và bảo đảm an toàn cho các con tin ở Gaza", bởi họ là quân bài mặc cả quan trọng khi đàm phán. "Việc canh gác con tin là vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo các tù nhân Palestine được phóng thích khỏi nhà tù ở Israel. Nhưng người làm tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng", văn bản viết. Văn bản thứ hai tiết lộ về số lượng con tin ở Dải Gaza và nơi họ bị giam giữ. Cụ thể, có 112 con tin bị chia ra giam giữ ở 3 khu vực, 14 người ở thành phố Gaza City, 25 người ở miền trung Gaza, 51 người ở thành phố Rafah, cuối cùng là 1 nhóm 22 con tin không có địa điểm giam giữ. Danh tính và nghề nghiệp của các con tin cũng được liệt kê trong văn bản này. Những mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas. Ảnh: Al-Quds Văn bản cuối cùng viết về thông tin của 11 con tin đã được trả tự do trong thời điểm ngừng bắn hồi tháng 11 năm ngoái. Ở thời điểm thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng, có 101 con tin người Israel bị giam giữ ở Gaza, khoảng 60 người trong số này được cho là vẫn còn sống. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của truyền thông Palestine. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng cái chết của thủ lĩnh Sinwar sẽ buộc Hamas quay trở lại bàn đàm phán. Theo Times of Israel , trong ngày 27/10, vòng đàm phán mới nhằm tiến tới thoả thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas đã bắt đầu ở Qatar. Đại diện Hamas sẽ không tham gia vòng đàm phán này, nhưng có khả năng sẽ xuất hiện ở vòng đàm phán tiếp theo với sự hỗ trợ của các nước trung gian.