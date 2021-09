Tái khởi động du lịch nội địa: Không thể 'ngủ đông' chờ 'băng tan'

Với du khách, cần trấn an họ rằng đi du lịch sẽ được đảm bảo an toàn, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm du lịch và quy trình, cách xử lý khi xảy ra rủi ro, bà Huyền nói.

Để kích hoạt du lịch nội địa, ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc công ty Hanoitourist, cho hay, đơn vị này đã xây dựng 5 nhóm sản phẩm, dự kiến triển khai từ tháng 10. Đó là sản phẩm homestay an toàn (chọn 20/200 homestay an toàn gần Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn); khách sạn an toàn; caravan an toàn (về Ninh Bình, Phú Thọ, Đông Tây Bắc); du lịch mùa thu an toàn (tour ngắn ngày, từ Hà Nội đi Bình Liêu, Mù Cang Chải, Mộc Châu,...); dịch vụ MICE an toàn.

Trong đó, đưa khách đến Đường Lâm là chương trình du lịch an toàn mẫu sau thí điểm sẽ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định triển khai sớm.

Du lịch mùa thu an toàn là một trong những sản phẩm được triển khai tới đây tại phía Bắc

Tiến tới khôi phục du lịch nội địa toàn quốc