Tái diễn tình trạng nhắn tin lừa đảo mạo danh Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trước tình trạng tái diễn nạn nhắn tin mạo danh Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin khuyến nghị: Tên định danh được Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng để gửi tin nhắn cho người dùng có tiêu đề: “BHXHVN”, vì thế người dân không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tên hiển thị của người gửi không rõ ràng.

Trường hợp nhận được tin nhắn có nội dung nghi ngờ giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn. Mọi thắc mắc về hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người dân cần liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - "1900.9068" để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, người dân nên phản ánh với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua trang web chongthurac.vn để Trung tâm kịp thời điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

Ngoài ra, cũng trên Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn mới được Trung tâm VNCERT/CC đưa vào vận hành, ở mục “Quản lý tên định danh” các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tên định danh đã được đăng ký hay chưa. Việc bổ sung chức năng tra cứu tên định danh trên website là một điểm mới nổi bật, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu trực tuyến các tên định danh do Cục An toàn thông tin cấp hoặc do nhà mạng khai báo.

Vân Anh