Tái diễn cảnh cửa hàng xăng dầu ở miền Tây hết xăng

Cửa hàng xăng dầu Thịnh Hoà 01 để bảng hết xăng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Hậu Giang, trong ngày 20/2, tại TP Ngã Bảy (Hậu Giang) có 5 cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do “cúp điện”. Lực lượng quản lý thị trường đã yêu cầu các cửa hàng ký cam kết hoạt động khi có điện.

Còn tại An Giang, theo ghi nhận, trong sáng 20/10, Cửa hàng xăng dầu Mỹ Hoà 5 (xã An Hoà, huyện Châu Thành) và Cửa hàng xăng dầu Thành Nam (huyện An Phú) không hoạt động.