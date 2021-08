Taeyeon bị Sooyoung 'bóc phốt' thẳng mặt, fan SNSD 'sướng rơn'

SNSD comeback luôn là điều mà người hâm mộ chờ đợi trong những năm qua. Và trong tối ngày 25/8, tín hiệu comeback của nhóm nhạc quốc dân đã vô cùng rõ ràng khi tất cả 8 thành viên cùng nhau tề tựu tại show thực tế You Quiz On The Block do MC Yoo Jae Suk cầm trịch.



8 thành viên SNSD lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình sau 4 năm