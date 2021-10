Tách nhạc soi giọng, Diệu Nhi thoát mác thảm họa

Netizen muốn kiểm chứng xem giọng hát của Diệu Nhi có "lầy lội" như lúc cover không nên đã mang màn hát live này ra tách nhạc soi giọng thật. Thế mà những gì bà mẹ một con thể hiện đã khiến nhiều người bất ngờ.

Clip giọng hát thật của Diệu Nhi sau khi tách nhạc

Theo đó, Diệu Nhi thể hiện ca khúc Có Chăng Chỉ Là Giấc Mơ rất sâu lắng cùng biểu cảm gương mặt suy tư.

Chỉ vài giây sau khi âm nhạc tắt đi hoàn toàn, giọng hát thật của Diệu Nhi vẫn khá hay, đặc biệt đoạn điệp khúc được cô xử lý rất tốt. Mặc dù hát không nhạc nhưng Diệu Nhi không bị hụt hơi, chênh phô, thậm chí cột hơi còn khá chắc chắn.