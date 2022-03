Tách Luật Giao thông đường bộ nhìn từ chức năng các cơ quan quản lý chuyên ngành

Những nhu cầu nêu trên đã vượt khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 vốn tập trung vào các quy định về phát triển hệ thống hạ tầng kiểu cũ và mới chỉ đề cập đến các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Do đó, trong quá trình tiến hành cải cách đạo luật này, tách riêng thành hai đạo luật tương xứng với hai chức năng, hai nhu cầu thực tiễn là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là phù hợp với chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của các bộ chuyên ngành.

Chức năng của Bộ Giao thông vận tải về giao thông đường bộ

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 12/2017/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải được Chính phủ ủy nhiệm thực hiện quản lý nhà nước “về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật”. Chức năng này tương ứng với những thẩm quyền về lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định bao gồm:

- Thẩm quyền quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thẩm quyền quản lý đối với các phương tiện giao thông về mặt kỹ thuật bao gồm: (i) Quy định chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động đối với phương tiện giao thông; (ii) Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, việc kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; (iii) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông; (iv) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải;

- Thẩm quyền quản lý về vận tải đường bộ liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải, cơ chế, chính sách phát triển vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ vận hành, khai thác vận tải;

- Thẩm quyền bảo đảm an ninh, an toàn giao thông thông qua các đề án tổng thể về bảo đảm an toàn giao thông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn trong giao thông theo thẩm quyền;

- Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ;