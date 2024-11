Tác hại khi cho bột giặt và nước xả vào máy giặt không đúng cách

Bột giặt và nước xả vải đều có cách sử dụng mang lại hiệu quả giặt sạch và lưu hương thơm lâu. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách sẽ gây tác hại không mong muốn. Cho quá nhiều bột giặt hoặc chất tẩy Dùng quá nhiều bột giặt sẽ để lại một lượng lớn cặn xà phòng, các sợi tơ vải bám trên quần áo và máy giặt. Khiến cho ống xả nước và bộ lọc của máy cũng có thể bị hạn chế vì cặn bám dẫn đến tình trạng máy hoạt động trục trặc.

Cặn bột giặt còn sót lại trên quần áo. Với những máy giặt hiệu suất cao, thì việc này còn làm cho hệ thống cảm ứng điều tiết số vòng quay lồng giặt tăng lên để giũ sạch xà phòng và nước xả vải. Như vậy không những chỉ làm chi phí điện nước nhà bạn tăng lên mà còn làm máy mau hỏng hơn. Dùng bột giặt tay để giặt máy Để tiết kiệm, mọi người hay có thói quen dùng chung bột giặt cho cả giặt máy và giặt tay, vừa đỡ tốn tiền mà vẫn giặt sạch quần áo. Nhưng không phải cứ dùng loại bột giặt nào cho vào máy cũng được. Đặc biệt là máy giặt cửa ngang phải sử dụng loại bột giặt chuyên dụng của nó.

Ống xả nước có thể bị nghẽn thường xuyên do sử dụng bột giặt sai cách. Nếu bạn dùng bột giặt tay, bọt quá nhiều sẽ tràn ra ngoài lồng giặt, làm ẩm các thiết bị của máy giặt gây hư hỏng nghiêm trọng. Loại bột giặt dùng cho máy giặt thường có khả năng tạo bọt ít nhưng công dụng tẩy rửa mạnh hơn. Sở dĩ dùng loại bột giặt này là để quần áo bám ít bọt xà phòng, được xả sạch nhanh hơn, tiết kiệm nước. Không sử dụng đúng loại bột giặt chuyên dụng của mỗi loại máy giặt Nếu là máy giặt cửa trên, sẽ có sản phẩm bột giặt ít bọt hơn máy giặt cửa ngang. Điều này nhà sản xuất đã lưu ý và ghi cụ thể trên bao bì. Nếu mua nhầm, người dùng có thể gặp các trường hợp như bột giặt không hòa tan (do lượng nước máy cửa trên rất ít), máy giặt cửa trên bị trào bọt… Và hậu quả nó gây ra cho máy giặt nhà bạn cũng nghiêm trọng không khác gì so với những sai lầm khác mà người dùng đã mắc phải. Chọn bột giặt nhiều bọt chưa hẳn đã tốt

Nhiều người cho rằng, bột giặt càng có nhiều bọt, đậm đặc thì khả năng tẩy sạch quần áo sẽ tốt hơn. Nhưng không biết, do những loại bột giặt này đã được các nhà sản xuất tăng thêm chất tạo bọt, khi giặt sẽ sinh nhiều bọt, nhưng khả năng tẩy vẫn không thay đổi.

Bột giặt tràn ra khỏi lồng giặt làm ảnh hưởng đến độ bền của máy. Bọt xà phòng quá nhiều sẽ trào ra ngoài thùng giặt khiến chiếc máy báo lỗi không hoạt động, hoặc làm hư hại các bộ phận khác của máy và bạn sẽ tốn một khoản không nhỏ để sửa hoặc mua máy mới đấy. Không chỉ thế, trong quá trình xả, bọt quá nhiều bám vào các lớp quần áo ở phía trên, dù xả nước nhiều lần cũng khó sạch được, vậy là bạn sẽ tốn thêm thời gian xả lại. Ảnh hưởng của việc xả quần áo sai cách đối với máy giặt Nếu bạn vô tình hay hữu ý đổ quá nhiều nước xả vào máy giặt, lượng nước xả này sẽ không thể tan hết, chúng bám lại ở cống thoát nước. Lâu ngày sẽ làm cho bộ lọc của máy giặt bị giảm công suất hoạt động, nước không thể lưu thông bình thường, đồng thời cũng trở thành môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, nếu bạn dùng lượng nước xả nhiều hơn so với quy định cho quần áo cũng sẽ gây nên tác hại. Nước xả nhiều buộc máy giặt phải hoạt động hết công suất để có thể làm sạch.

Điều này sẽ làm cho hệ thống cảm ứng của máy quay với số vòng lớn hơn. Khi đó, lượng điện tiêu thụ sẽ cao hơn còn tuổi thọ của máy thì lại bị giảm đi. Ngoài ra, cách bỏ nước xả vào máy giặt sai cách cũng là nguyên nhân dẫn đến máy bị hư hỏng. Bạn nên lưu tâm nhiều hơn vào việc sử dụng nước xả đúng cách, khoa học và vệ sinh máy giặt thường xuyên để đảm bảo máy hoạt động tốt. Theo Giadinhxahoi