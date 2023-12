Tác hại của quả dứa nếu dùng sai cách

Sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin C trong dứa đều thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Trong một nghiên cứu, những người tiêu thụ 4.069 mg kali mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ khi so sánh với những người tiêu thụ ít kali hơn.

Giúp làm đẹp da

Vitamin C trong dứa tác dụng chống ôxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa. Quả dứa còn có tác dụng dưỡng da hiệu quả nhờ dồi dào hàm lượng alpha hydroxyl acid, một thành phần quan trọng trong các loại kem chống nhăn, giúp tẩy tế bào da chết và góp phần tái tạo tế bào da mới.

Khi được ăn ở dạng tự nhiên hoặc bôi tại chỗ, có thể giúp chống lại tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da tổng thể.

Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, hệ thống hỗ trợ của da.

Tác hại của dứa nếu dùng sai cách

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlate có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, tuy dứa rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu dùng sai cách dứa cũng gây ra những tác hại không tốt cho sức khỏe:

Người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân nếu ăn nhiều dứa sẽ không tốt cho sức khỏe bởi dứa chứa nhiều đường và carbohydrate.