- Chống say nắng: Nước ép dưa hấu tác dụng kích thích tiết mồ hôi và giải nhiệt trong cơ thể nên chống say nắng, say nóng hiệu quả. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dưa hấu cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch và hồi phục cơ thể nhanh hồi phục.

- Giúp đào thải độc tố: Trong nước ép dưa hấu chứa các hợp chất hữu cơ citrulline giúp gan, thận loại bỏ amoniac - chất gây hại cho các tế bào trong cơ thể. Hàm lượng kali trong nước dưa hấu cũng cải thiện khả năng lọc axit uric và lượng đường dư thừa trong máu.

- Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Với 100ml nước ép sẽ cung cấp khoảng 30 calo cho cơ thể, cùng nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, vitamin B6, magie.

Mặc dù ngon, mát và tốt cho sức khoẻ nhưng mỗi ngày bạn cũng chỉ nên uống từ 1 đến 2 cốc nước ép dưa hấu để cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng. Chuyên gia khuyến cáo uuống quá nhiều nước ép dưa hấu sẽ gây ra những tác hại đối với cơ thể.

Tác hại của nước ép dưa hấu khi uống quá nhiều