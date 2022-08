Tác giả ca khúc 'Thành phố tình yêu và nỗi nhớ' qua đời ở tuổi 81

Nhạc sỹ Phan Thao tên thật là Phan Xuân Sang, ông sinh năm 1942 tại Châu Đốc (An Giang).



Trong những năm Kháng chiến chống Mỹ, Phan Thao công tác ở Đoàn Văn công Giải phóng miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, Phan Thao theo học tại Nhạc viện TPHCM và sau đó làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài truyền hình TPHCM. Tại đây, Phan Thao được đánh giá là một biên tập được yêu thích bởi, đặc biệt các chương trình âm nhạc dân do ông thực hiện được đánh giá rất cao.



Ngoài công tác biên tập, Phan Thao còn tham gia sáng tác với nhiều tác phẩm được yêu thích như Hợp xướng “Đất nước hôm nay”, “Đêm đồng bưng nghe tiếng đàn bầu”, “Hồ Thị Kỷ- Đất Mũi hát tên em”, “An Giang Quê em”, “Đàn tôi” (phổ thơ Nguyễn Bính), “Đường ta đi mùa xuân”, “Đại đội 6 anh hùng”…



Một số bài hát của ông hiện được biểu diễn rộng rãi tại TP Hồ Chí Minh như: “Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh”, “Bình minh thành phố”, "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" (Thơ Nguyễn Nhật Ánh)…



Ngoài ra, Phan Thao còn tham gia viết một số tác phẩm khí nhạc cho piano, viết giao hưởng thơ... Gần đây, tuyển tập âm nhạc mang chủ đề "Làng tôi" gồm 10 bài hát mang âm hưởng dân ca do ông sáng tác đã được giới chuyên môn âm nhạc đánh giá cao.

Nhạc sỹ Phan Thao (Ảnh Thanh Hiệp)

Sau khi nghỉ hưu một thời gian, sức khoẻ của nhạc sỹ Phan Thao giảm sút do ông bị nhiều bệnh như suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi và phải thường xuyên vào điều trị trong bệnh viện. Vào lúc 22h10 phút ngày 15/8 nhạc sỹ Phan Thao đã qua đời tại nhà riêng. Tang lễ của nhạc sĩ Phan Thao được tổ chức tại Nhà Tang lễ quận 4 (số 2- Tôn Thất Thuyết - phường 18 - quận 4 - TPHCM). Lễ động quan sẽ được tổ chức lúc 6h ngày 19/8, sau đó linh cữu nhạc sỹ sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Củ Chi (TPHCM).