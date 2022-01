Tác dụng tuyệt vời của vitamin C với cơ thể bệnh nhân ung thư

Cụ thể, vitamin C có vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trong và sau khi điều trị ung thư. Đầu tiên, vitamin C giúp tăng cường sản xuất tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C cũng giúp các tế bào này hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ chúng khỏi bị hư hại bởi các các gốc tự do.

Vitamin C có tên khoa học là acid ascorbic, là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể con người không tự sản xuất được, thay vào đó cần được bổ sung từ thực phẩm bên ngoài. Vitamin C được tìm thấy nhiều trong các loại rau tươi và quả mọng, quả có múi. Vitamin C có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư:

Vitamin C còn là một phần thiết yếu của hệ thống phòng thủ của da. Nó được vận chuyển tích cực đến da để hoạt động như một chất chống oxy hóa và giúp tăng cường các rào cản của da. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống vitamin C có thể rút ngắn thời gian chữa lành các vết loét do tì đè.

Vitamin C cũng giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm. Vitamin C hỗ trợ chuyển hóa chất sắt từ dạng hấp thụ kém (như sắt có nguồn gốc thực vật) thành một dạng dễ hấp thu hơn. Trên thực tế, chỉ cần tiêu thụ 100 mg vitamin C có thể cải thiện sự hấp thụ sắt lên 67%.

Ngoài ra, vitamin C còn giúp điều chỉnh quá trình vận chuyển và lưu trữ sắt trong cơ thể. Điều này giúp cơ thể chống lại bệnh thiếu máu- một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị liệu. Nghiên cứu trên nhóm trẻ em bị thiếu máu do thiếu sắt nhẹ cho thấy việc bổ sung Vitamin C có thể cải thiện tình trạng thiếu máu.