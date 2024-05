Tác dụng không ngờ của việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh

Vỏ cam, quýt, bưởi có chứa tinh dầu thơm tự nhiên giúp khử mùi hôi hiệu quả. Ảnh minh họa

Vỏ cam, quýt, bưởi: Vỏ cam, quýt, bưởi có chứa tinh dầu thơm tự nhiên giúp khử mùi hôi hiệu quả. Bạn có thể rửa sạch vỏ cam, quýt, bưởi, lau khô và đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh.

Bã cà phê: Bã cà phê có khả năng hút ẩm và khử mùi tốt. Bạn có thể cho bã cà phê vào một chiếc túi vải nhỏ và đặt vào tủ lạnh.

Than củi: Than củi có khả năng hút ẩm và khử mùi mạnh mẽ. Bạn có thể nghiền nát than củi, cho vào túi vải và đặt vào tủ lạnh.

Giấm ăn: Giấm ăn có tính axit nhẹ giúp khử mùi hôi và diệt khuẩn hiệu quả. Bạn có thể cho giấm ăn vào một chiếc bát nhỏ và đặt vào tủ lạnh.

Baking soda: Baking soda có khả năng khử mùi và trung hòa axit. Bạn có thể rắc baking soda lên kệ tủ lạnh hoặc cho vào một hộp nhỏ và đặt vào tủ lạnh.

Ngoài ra bạn nên:

Vệ sinh tủ lạnh định kỳ