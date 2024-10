Tác dụng không ngờ của quả trám, ăn ngay kẻo hết mùa

Trám là một loại quả quen thuộc trong đời sống người Việt, không chỉ là món ăn dân dã mà còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và dược liệu quý giá. Loại quả được ví như “vàng đen” về giá trị dinh dưỡng Theo bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Hà (Viện Dinh dưỡng): Trong thành phần của quả trám, người ta tìm thấy sự hiện diện của nhiều loại vitamin thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, vitamin nhóm B.

Mùa trám rộ lên vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Vitamin C không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Các vitamin nhóm B lại tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Bên cạnh vitamin, quả trám cũng là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất quan trọng như kali, magie, sắt. Kali giúp điều hòa huyết áp, magie hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp, còn sắt là thành phần không thể thiếu để tạo ra hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào. Chưa dừng lại ở đó, quả trám còn chứa hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, ngăn ngừa táo bón, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân. Điều đặc biệt làm nên giá trị của quả trám chính là sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học. Những hợp chất này có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Nhờ đó, quả trám góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư. Bên cạnh đó, quả trám còn được biết đến với khả năng tăng cường chức năng gan, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Gan là cơ quan quan trọng đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Quả trám giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, mang lại cảm giác khỏe khoắn và tinh thần sảng khoái. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng, trong quả trám có chứa các hợp chất có khả năng kháng khuẩn, chống nấm, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Một trong những ưu điểm nổi bật của quả trám là khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, quả trám giúp giảm thiểu nguy cơ viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Với những thành phần dinh dưỡng và hoạt chất quý giá như vậy, quả trám được khuyến cáo bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Vị thuốc quý cho sức khỏe Từ xa xưa, quả trám đã được ông bà ta sử dụng như một vị thuốc quý để chữa trị nhiều bệnh khác nhau. Để làm dịu cơn ho và viêm họng, bạn có thể dùng quả trám tươi ngậm hoặc sắc lấy nước uống. Hương vị chua ngọt của quả trám sẽ giúp làm dịu cổ họng, giảm kích ứng và hỗ trợ long đờm. Đối với những người thường xuyên gặp phải tình trạng đầy hơi, khó tiêu, trà quả trám là một giải pháp đơn giản và hiệu quả. Cách pha trà rất đơn giản: bạn chỉ cần rửa sạch quả trám, đun sôi với nước và uống thay nước lọc. Chất xơ trong quả trám sẽ giúp kích thích tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, quả trám còn được sử dụng để chữa trị nhiều bệnh khác như đau đầu, mệt mỏi, bệnh ngoài da. Ví dụ, để giảm đau đầu, bạn có thể dùng quả trám tươi giã nát, đắp lên trán. Hoặc để trị mụn nhọt, bạn có thể dùng nước sắc quả trám để rửa mặt. Tuy nhiên, để có được những bài thuốc chính xác và phù hợp với từng trường hợp cụ thể, bạn nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc y học cổ truyền. Để tận dụng tối đa những lợi ích mà quả trám mang lại, bạn có thể sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau. Đơn giản nhất là ăn trực tiếp quả trám tươi, đặc biệt là khi quả đã chín mềm. Ngoài ra, bạn có thể chế biến quả trám thành các món ăn ngon miệng như mứt trám, ô mai trám, thịt kho trám... Đặc biệt, nước ép quả trám hoặc trà quả trám là thức uống rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa. Lưu ý quan trọng khi ăn trám Người có cơ địa dị ứng: Nên thận trọng khi sử dụng quả trám, đặc biệt là lần đầu tiên. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng quả trám. Mặc dù quả trám mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không nên ăn quá nhiều vì có thể gây ra một số tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu. Trám có tính axit, vì vậy những người có vấn đề về dạ dày nên hạn chế ăn. Theo Tiền Phong