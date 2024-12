Tác dụng của ‘nhân sâm trắng’

Củ cải trắng được mệnh danh là nhân sâm trắng do có nhiều tác dụng với sức khỏe. Tuy nhiên, có 3 nhóm người nên tránh ăn loại thực phẩm này. Củ cải trắng là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe được bán nhiều vào mùa đông, còn được gọi là “nhân sâm trắng”. Nhà dinh dưỡng học Trung Quốc - Tiền Tĩnh Dung chỉ ra củ cải rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và chất xơ, có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Theo China Times, chuyên gia Tiền chia sẻ, y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mùa đông có khí hậu lạnh, năng lượng dương của con người giảm đi, khiến cơ thể dễ tích tụ đờm, ẩm ướt và khó tiêu. Củ cải trắng có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, điều hòa khí và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Do đó, loại thực phẩm này là lựa chọn tốt cho sức khỏe được người dân ăn nhiều vào mùa đông.

Củ cải trắng là thực phẩm giá rẻ, có nhiều tác dụng. Ảnh minh họa: Healthokglobal Từ quan điểm trên, chuyên gia Tiền bổ sung thêm, giá trị dinh dưỡng và hương vị của củ cải trắng vào mùa lạnh đạt mức cao nhất, rất giàu vitamin C và chất xơ, có thể cải thiện khả năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhắc nhở rằng mỗi người nên chọn cách ăn phù hợp với thể chất của mình. Theo đó, 3 nhóm người sau nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ: - Người có đường tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ bị đầy hơi: Chất xơ và các chất dễ bay hơi trong củ cải sống có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. - Người dị ứng với cây họ cải: Những người dị ứng với các thành phần trong cây họ cải có thể gặp khó chịu ở da hoặc đường tiêu hóa. - Người bị suy giáp: Chất thiocyanate trong củ cải sống có thể cản trở quá trình hấp thụ i-ốt và ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Nhà dinh dưỡng học Cao Mẫn Mẫn cũng ca ngợi lợi ích của củ cải trắng do chứa nhiều vitamin C, axit folic, kali, chất xơ và các hoạt chất sinh học giúp giảm nguy cơ béo phì, chống ung thư, bảo vệ gan. Ngoài ra, chuyên gia Cao còn đề cập rằng không nên vứt lá củ cải vì hàm lượng canxi và vitamin C, khoáng chất còn cao hơn bản thân củ cải. Tổng hàm lượng polyphenol và flavonoid cũng phong phú hơn. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên nấu hấp củ cải bởi luộc sẽ làm mất khoảng 90% chất chống oxy hóa. Theo Vietnamnet