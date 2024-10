Tác dụng của 1 tách trà xanh sau bữa ăn

Trà xanh có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu. Charmaine Dominguez là chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ và có hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô tập trung hỗ trợ mọi người chống lại căn bệnh tiểu đường loại 2 bằng chế độ ăn uống dựa trên thực vật. Theo hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), bệnh tiểu đường loại 2 có thể dẫn đến các triệu chứng như khát nước quá mức, đi tiểu thường xuyên và mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều người có thể không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Theo Express, căn bệnh trên thường liên quan đến tình trạng thừa cân hoặc ít vận động hay tiền sử gia đình mắc bệnh.

Những người có chỉ số đường huyết cao nên uống 1 tách trà xanh sau bữa ăn. Ảnh minh họa: AI Charmaine trích dẫn nghiên cứu so sánh tác dụng của uống nước nóng sau bữa ăn với uống trà xanh và kết quả rất thuyết phục. "Kết quả cho thấy uống trà xanh sau bữa ăn có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu của bạn", cô chia sẻ. Chuyên gia dinh dưỡng cũng tiết lộ một loại đồ uống khác mà cô tin rằng mang lại nhiều lợi ích hơn. "Thứ thậm chí còn tốt hơn là matcha", cô nói thêm. Matcha là loại bột nghiền mịn làm từ lá trà xanh khá phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản. "Matcha cô đặc hơn nhiều. Tôi không nhắc tới matcha latte và tất cả những thức uống có đường. Tôi đang nói về matcha nguyên chất có lượng chất chống oxy hóa rất cao và giúp bạn giảm cân, hạ đường huyết”, Charmaine nói. Cô kết luận rằng matcha có thể đóng vai trò như một thuốc bổ và cung cấp thêm một chút năng lượng. Ngoài giảm đường huyết, trà xanh còn được chứng minh có vô số tác dụng khác. Theo Eating Well, đồ uống trên góp phần kiểm soát tình trạng viêm nhiễm nhờ giàu polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, kết hợp uống trà xanh cùng với chế độ ăn lành mạnh có khả năng cải thiện một số chức năng của não. L-theanine, một loại axit amin trong trà xanh, đã được chứng minh tăng cường trí nhớ và giảm lo lắng. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là polyphenol, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, yếu tố góp phần gây ra một số bệnh mạn tính và ung thư. Polyphenol có thể ngăn ngừa hình thành các gốc tự do gây tổn thương hoặc làm chết tế bào, dẫn tới giảm nguy cơ ung thư. Trà xanh có lợi cho sức khỏe hơn nhiều so với đồ uống có đường nhưng bạn vẫn có thể phải đối mặt với các tác dụng tiêu cực nếu hấp thụ quá nhiều. Trà rất giàu tannin liên kết với sắt và ngăn cơ thể không hấp thụ sắt. Do đó, những người thiếu sắt, thiếu máu nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn trà xanh. Trà xanh cũng chứa caffeine, uống quá nhiều có thể gây ra các triệu chứng như lo lắng, bồn chồn, nhức đầu, buồn nôn, tăng nhịp tim hoặc khó ngủ. Đối với hầu hết mọi người, ngưỡng an toàn là uống 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày đủ để đem lại những lợi ích sức khỏe trên. Theo VietNamnet